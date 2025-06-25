Среда, 25 Июня 2025 17:01

АрмИнфо. Информационное издание News.am обвинило спикера Парламента Армении Алена Симоняна в клевете. Издание 17 июня с.г. подало гражданский иск против главы Парламента по факту его публикации на своей странице в Фейсбук (17 мая 2025г.), где он назвал ряд представителей СМИ (News.am, Yerevan Today, Politic.am и 5-й канал) подконтрольными второму президенту Армении Роберту Кочаряну.

В представленном иске, как сообщил АрмИнфо адвокат истца Арамазд Кивирян, говорится, что News.am требует обязать Алена Симоняна в течение недели, после вступления в силу судебного решения, публично опровергнуть доступным способом - на свой странице в социальной сети, те формулировки, которые портят деловую репутацию истца. А именно речь идет о следующих выражениях: <СМИ пошли к своему хозяину взять интервью>, <Он пригласил управляемые им же СМИ, оставив за собой право на монтаж> и <Он сам у себя взял интервью>.

Вместе с тем, News.am требует компенсацию за клевету в качестве морального вреда в размере 1 млн. драмов. На данный момент иск находится все еще на рассмотрении.