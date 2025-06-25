Среда, 25 Июня 2025 15:50

АрмИнфо. По делу о попытке совершения государственного переворота в Армении задержано 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

Как отмечается в сообщении, в ходе обысков в квартирах и домах лидеров и участников преступной группы обнаружено большое количество предметов и вещей, предназначенных для совершения преступления. В рамках уголовного производства, возбужденного по фактам терроризма и подготовки к захвату власти лидерами и участниками движения "Священная борьба", следователи совместно с сотрудниками Службы национальной безопасности и Полиции провели более 9 десятков обысков по различным адресам. В результате были обнаружены предметы и документы, имеющие отношение к указанным преступлениям, а также другие неоспоримые фактические данные, имеющие доказательное значение, в том числе, огнестрельное оружие, боеприпасы, планы действий, списки завербованных лиц, металлические предметы, петарды, дымовые шашки, военная техника, средства радиосвязи, беспилотники. Обнаружены также список лиц, которых планировалось назначить на соответствующие должности в органах исполнительной власти после насильственного захвата власти, и документы о последовательности и хронологии противоправных действий, которые должна была осуществить преступная группа.

На основании ходатайства следователя надзорным прокурором были вынесены постановления о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 16 лиц, которые были удовлетворены. В настоящее время на основе постановлений следователя задержано 14 лиц.