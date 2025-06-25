Среда, 25 Июня 2025 12:57

АрмИнфо. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали лидера протестного движения "Священная борьба", архиепископа Баграта Галстаняна.

"Зло, слушай внимательно, что бы ты ни делал, у тебя осталось совсем мало времени, подождите, очень скоро мы придем", - сказал архиепископ, прежде чем сесть в машину правоохранительных органов.

Напомним, что 25 июня с раннего утра правоохранительные органы страны проводят обыски в домах и квартирах сторонников движения "Священная борьба". Основанием для масштабной операции послужило сообщение портала Civic о готовящемся государственном перевороте. На данные сайта накануне указал и премьер- министр РА Никол Пашинян.