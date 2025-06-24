Вторник, 24 Июня 2025 16:21

АрмИнфо. В Мэрии представили программу действий на 2025- 2028гг в рамках Платформы глобального партнерства, членом которой Ереван является с мая 2022 года.

В ходе заседания Совета старейшин мэрии Еревана 24 июня советник мэра Еревана Аннета Бабаян рассказала, что в результате собранных свыше 200 предложений со стороны горожан были определены 4 основных направления действий, которые довольно амбициозны и насыщены в плане своего содержания.

В частности, она рассказала эти действия касаются в первую очередь полноценного внедрения систем партисипаторного и программного бюджетирования, что позволит повысить прозрачность и подотчетность деятельности городских властей. Следующими направлениями станут процесс полноценной цифровой трансформации и запуск проекта <Модель Ереван>. Какие-либо детали о последнем проекте на заседании не представили.

<Весь объем работ мы планируем реализовать до 2028 года>, - подчеркнул советник мэра. Она также рассказала, что членами Платформы глобального партнерства выступают свыше 70 стран и более чем 100 органов местного самоуправления. Данная площадка тесно связана с Целями устойчивого развития ООН (открытое управление, подотчётность, прозрачность, инклюзивность, институциональное развитие и реформирование).

Отметим, что Совет старейшин Еревана 42 голосами <за> поддержал принятие представленного плана действий на 2025-2028гг., 13 членов Совета воздержались.