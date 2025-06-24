Вторник, 24 Июня 2025 15:54

АрмИнфо. Постоянное представительство Армении при Совете Европы в фойе здания СЕ организовало выставку под названием "Будущее прошлого: армянский национальный костюм", где представлены копии армянских традиционных костюмов, созданные Культурным центром "Терьян".

Как сообщает постпредство Армении в СЕ, выставка будет проходить с 23 по 27 июня, во время летней сессии ПАСЕ.

"Цель выставки - популяризация одной из составляющих армянской культуры", - сообщили в армянском постпредстве.

С приветственной речью на открытии выставки выступили Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсен, постоянный представитель Армении при Совете Европы Армен Папикян. На выставке также присутствовали председатель ПАСЕ Теодорос Руссопулос, Генеральный секретарь Конгресса территориальных и региональных властей Совета Европы Мэтью Морен, послы государств-членов Совета Европы, дипломаты и представители различных органов Совета Европы.

Посетители выставки получат возможность примерить некоторые национальные костюмы и сфотографироваться в специально расположенной фотобудке на территории выставки. Фотобудка с трех сторон оклеена изображениями памятников армянской архитектуры.