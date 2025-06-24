Вторник, 24 Июня 2025 15:29

АрмИнфо. Лишь спустя почти 2 года прокуратура была вынуждена признать, что в отношении Левона Кочаряна во время акций неповиновения в сентябре 2023 года было применено насилие со стороны полиции. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эрик Алексанян.

Тем самым, как отметил адвокат, прокуратура косвенно признала, что это насилие применил "краснобереточник" Грачик Хачатрян. "Cегодня мы получили постановление прокурора, которым последний изначально отказался возбуждать уголовное преследование в отношении Грачика Хачатряна на том основании, что еще необходимо провести расследование, чтобы дать "правильную" уголовную оценку его действиям. Вышеуказанное рассуждение предполагает, что Грачик Хачатрян совершил уголовное деяние, а для адаптации "правильной статьи" требуется время", - написал Алексанян.

Напомним, что в отношении сына второго президента РА Роберта Кочаряна Левона Кочаряна в сентябре 2023 года было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется применение насилия к полицейским.