Вторник, 24 Июня 2025 15:11

АрмИнфо. Владелец группу компаний <Ташир> Самвел Карапетян переведен в уголовно-исполнительное учреждение <Ереван-Кентрон>, расположенное в здании Службы национальной безопасности и известный общественности как <подвал КГБ>. Об этом сообщила корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь уголовно- исполнительной службы Нона Навикян.

<Самвел Карапетян переведен в уголовно-исполнительное учреждение <Ереван-Кентрон> в связи со служебной необходимостью>, - отметила она.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.

Ранее Самвел Карапетян находился в УИУ <Армавир>. Он заявил, что намерен помочь заключенным армянских тюрем, чьи права нарушены. По его словам, ежедневно сталкивается с заключенными, которых лишили свободы по мелочам или незаконным судебным решениям. По инициативе Карапетяна сформирована команды юристов, которые готовы оказать помощь всем, кто был незаконно лишен свободы. Согласно СМИ, активность Карапетяна, вызвала опасения по поводу возможного бунта в тюрьме.

Между тем, сегодня премьер Никол Пашинян объявил о готовности <плана по огосударствлению> принадлежащих Карапетяну <Электрических сетей Армении>. <Очень скоро мы вступим в практическую фазу. Процессы будут проходить в соответствии с законодательством Республики Армения>, - отметил он в соцсети.