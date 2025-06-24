Вторник, 24 Июня 2025 15:00

АрмИнфо. Мэрия Еревана на следующей неделе представит новую электронную площадку Yerevan Electronic Services, которая объединит практически все муниципальные услуги, оказываемые горожанам. Об этом 24 июня сообщил в ходе заседания Совета старейшин мэрии Еревана градоначальник Тигран Авинян.

По его словам, все услуги будут доступные в цифровом формате, но пока только в вэб-версии. До конца года, как пообещал мэр, платформа охватит весь спектр услуг и станет доступной в виде мобильного приложения, как для системы iOS, так и Android.