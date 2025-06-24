Вторник, 24 Июня 2025 13:48

АрмИнфо. Захватить ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) невозможно, не нарушив Конституцию и законодательство Республики Армения, а также взятые Арменией на себя международные обязательства. Так прокомментировал бывший посол по особым поручениям армянского премьера, председатель партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян сегодняшнее заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что план национализации ЭСА готов, и в скором времени они войдут в практическую стадию.

Марукян также заметил, что Пашинян также подчеркнул, что "процессы будут проходить в соответствии с законодательством Республики Армения".

"И я вас уверяю, что захватить ЭСА невозможно, не нарушив Конституцию и законодательство Республики Армения, а также взятые Арменией на себя международные обязательства", - отметил политик.

При этом Марукян решил напомнить, с чего же начался весь этот процесс. "Сначала Самвелу Карапетяну пригрозили, что он не будет защищать армянские святыни, Армянскую Апостольскую Святую Церковь, иначе мы захватим ЭСА, а он в ответ заявил: "Мне плевать на них и их ЭСА". Считая, что запугать и заставить его отречься от Армянской Апостольской Святой Церкви, наших святынь и нашей идентичности с ЭСА они не могут.

А премьер-министр и другие представители правительства манипулируют этим словом, говоря, что ему плевать на институт стратегического значения, поэтому мы должны его национализировать. Другими словами, мы нарушим фундаментальное право частной собственности и отнимем у людей собственность", - заметил экс-соратник Пашиняна.

Марукян добавил, что Пашиняна даже нет нормального юриста, который бы объяснил ему, что процесс изъятия ЭСА чреват исключительно негативными последствиями для экономики, инвестиционной среды и энергетической безопасности армянского государства.

"А потом, допустим, отобрали, разве не ясно, что мы вернем это имущество законному владельцу, а захватчики будут привлечены к ответственности", - вопрошал Марукян.

Напомним, что о необходимости процесса национализации электросетей Пашинян заявил сразу после кампании против президента ГК "Ташир" и его ареста. 18 июня премьер- министр РА заявлял журналистам, что своей деятельностью компания привела к появлению в стране энергетического кризиса, вызванного частыми отключениями электроэнергии. По его словам, еще месяц назад он дал указание ответственным лицам разобраться с ситуацией вокруг сетей. Компания должна либо в течение месяца возместить нанесенный населению, государственным структурам и частному сектору ущерб, либо подлежит срочной национализации. В Национальное Собрание РА уже внесен проект закона о национализации ЗАО "Электрические сети Армении".

Отметим, что Группа компаний "Ташир", возглавляемая Самвелом Карапетяном, в сентябре 2015 года приобрела ЗАО "Электрические сети Армении" у "Интер РАО". Ранее Самвел Карапетян отмечал, что с 2016 года, когда ГК "Ташир" вступила в права собственности в "Электрические сети Армении" было инвестировано в общей сложности порядка $900 млн, $680 млн из которых на модернизацию и $200 млн - в создание новых мощностей. Инвестиции осуществлялись, в том числе, за счет кредитных ресурсов международных финансовых структур, что привело к залогу 100% акций ЗАО.