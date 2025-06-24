Вторник, 24 Июня 2025 12:58

АрмИнфо. У адвокатов президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна нет информации о его переводе из уголовно- исправительного учреждения "Армавир" в ереванский следственный изолятор СНБ. Об этом СМИ сообщил адвокат Армен Фероян.

По его словам, информация об этом действительно появилась в прессе, но, скорее всего, о более полной картине происходящего можно будет судить через 2- 3 часа.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что в УИУ "Армавир", где содержится Самвел Карапетян, находятся люди в масках. В учреждении поползи слухи о том, что за Самвелом Карапетяном пришли сотрудники СНБ, чтобы перевести его в другой изолятор. Скорее всего, речь идет об УИУ "Ереван- центр", больше известный в народе, как подвал СНБ.