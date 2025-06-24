Вторник, 24 Июня 2025 12:33

АрмИнфо. В Ереване отмечают важность активизации отношений с Брюсселем. Об этом 24 июня на презентации отчета Платформы гражданского общества Армения - ЕС за 2024г. заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

Отметив важность эффективной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) между Арменией и Европейским Союзом, вице- премьер подчеркнул, что по сравнению с предыдущей встречей в отношениях наблюдаются новые развития. В частности, дан старт процессу либерализации визового режима, зафиксированного в CEPA. В настоящее время идут переговоры по программе действий в направлении либерализации визового режима. Одновременно близится к завершению работа по формированию новой повестки отношений между Арменией и ЕС.

Вице-премьер отметил также, что вместе с европейскими партнерами продолжается реализация мероприятий, направленная на повышение сопротивляемости республики и структуры плана роста. В рамках CEPA продолжится процесс реформ с возможностями в их вовлечения представителей гражданского общества. Цель этой задачи - вовлечь в эту работу ту часть специалистов, которые имеются в рамках академических и бизнес кругов ЕС и Армении.