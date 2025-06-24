Вторник, 24 Июня 2025 11:40

АрмИнфо. Бакинский суд по тяжким преступлениям признал докторанта кафедры политологии Карлова университета (Прага) Бахруза Самедова виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам лишения свободы - фактически за переписку с жителями Армении и публичную антивоенную позицию, пишет Русская служба Би-би-си.

По версии следствия, молодой ученый писал и переводил статьи с критикой азербайджанских властей по заказу армянских спецслужб.

Однако сам осужденный это последовательно и категорически отрицает - а его защита не устает напоминать, что основано обвинение исключительно на изъятой у Бахруза переписке с тремя армянскими женщинами.

"Но в этой переписке нет ничего, образующего состав преступления "госизмена", - заявляла его адвокат Зибейда Садыгова. - Там нет ничего такого, чтобы Самедову дали бы задания о каком-то государственно важном вопросе, и Бахруз исполнил бы это поручение".

При этом, по словам защитников осужденного политолога, на родине Самедов известен своей острой критикой в адрес азербайджанских властей, которую тот открыто высказывал в зарубежных изданиях.

Защита уверяет, что истинной причиной ареста стали именно антивоенные взгляды ученого, и это "нашло свое отражение и в материалах дела".

Об уголовном деле против Самедова стало известно в августе прошлого года, когда, приехав на каникулы в Баку, он сначала пропал, а вскоре стало известно о его аресте.

Позже выяснилось, что ведущееся против политолога дело возбуждено Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ) по статье 274 (измена родине) - за якобы имевшее место сотрудничество азербайджанского политолога с армянскими спецслужбами.

В апреле, уже более полугода находясь в СИЗО, Самедов обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с открытым письмом, в котором просил официально подтвердить, что на самом деле никакого сотрудничества с армянскими спецслужбами не было.

В уголовном кодексе Азербайджана за государственную измену предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, а в некоторых случаях - и пожизненное заключение. СГБ просила судью отправить Самедова за решетку на 16 лет.

Как сообщила журналистам его бабушка Зибейда Османова, 19 июня, узнав о том, какого срока требует для него прокуратура, Бахруз Самедов объявил в изоляторе сухую голодовку.

Когда никакой реакции на это не последовало, еще два дня спустя, в прошедшую субботу, Самедов совершил в СИЗО попытку самоубийства.