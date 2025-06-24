Вторник, 24 Июня 2025 11:38

АрмИнфо. На 89 году жизни скончался народный артист Армении, актер театра и кино Гуж Манукян. Об этом сообщает Союз театральных деятелей Армении.

<С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни народный артист РА Гуж Манукян. Выражаем наши глубокие соболезнования родным и коллегам Г.Манукяна>, - говорится в заявлении СТД.

Отметим, что Гуж Манукян родился 6 мая 1937 года в Ленинакане (ныне - Гюмри) в семье советского драматурга Александра Арменовича Араксманяна и актрисы Валентины Мелконовны Араксманян. В 1958 году окончил актёрское отделение Ереванского художественно-театрального института. В период с 1958-1959гг. служил в Капанском драматическом театре, с 1959-1967гг. - в Ереванском театре юного зрителя, с 1967 года - ведущий актер Ереванского драматического театра им. Г. Капланяна. В числе наград Манукяна - звание Народного артиста Армянской ССР (1980г.), Государственная премия Армянской ССР за театральные работы (1981г.), Медаль <Мовсес Хоренаци> (1998г.), Почётный знак Национального собрания Армении (2012г.), Золотая медаль Министерства культуры (2007г.), театральная премия <Артвазд> (2012г.)