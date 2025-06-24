Вторник, 24 Июня 2025 11:06

АрмИнфо. Азербайджан злонамеренно вводит в заблуждение Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Об этом говорится в заявлении Центрального совета "Ай Дат" Бюро АРФД.

В "Ай Дат" напомнили, что уникальная часть армянской диаспоры, проживающая в различных странах Ближнего Востока, на собственном опыте знает о возможности мирного сосуществования христианских и мусульманских народов.

В заявлении подчеркивается, что исходя из вышесказанного, политика Азербайджана, направленная на разжигание межрелигиозной розни, и попытки международного сообщества воздать им должное решительно неприемлемы.

"В период мировых событий, когда международное право попирается большими и малыми державами, мы ожидаем от Организации исламского сотрудничества, исповедующей верность принципам Устава ООН и международного права, "высоким исламским ценностям мира, милосердия, терпимости, равенства, справедливости и человеческого достоинства", занять позицию, соответствующую этим принципам", - говорится в заявлении "Ай Дат".

Ранее ОИС выступило с заявлением, в котором продвигаются проазербайджанские нарративы и выражается поддержка территориальным претензиям Азербайджана к Армении.