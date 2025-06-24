Вторник, 24 Июня 2025 10:41

АрмИнфо. Что удалось нынешним властям Армении? С таким вопросом задался находящийся под арестом президент ГК "Ташир", бизнесмен и меценат Самвел Карапетян.

По его словам, властям удалось превратить политическое поле в цирк, а Национальное Собрание - в ринг для рукопашных боёв. "Не выдерживая объективной критики, особенно со стороны таких сильных женщин-политиков, как Анна Григорян, Кристине Варданян, Агнесса Хамоян, Анна Мкртчян, Тагуи Товмасян и другие, небольшая группа, не имея ни одного достойного ответа, время от времени срывается и бросается в рукопашную на политиков, которые защищают этих женщин. Хочу уточнить, кто или что такое эта "маленькая группа". Это та часть правящей партии "Гражданский договор", которая не знает, что такое воспитание и уважение, и которая по первому намёку готова попирать все ценности страны и обесценивать наши святыни. Уверен, что и в этой группе есть порядочные люди, для которых всё происходящее, мягко говоря, отвратительно и неприятно", - отметил предприниматель. Он посоветовал не бояться, не забывать о простых человеческих ценностях, не становиться проклятыми своего народа. "Для этого не требуется многого. Нужно лишь набраться смелости и взглянуть своему народу в глаза, чтобы открыто сказать: "Я - армянин". Скоро мы вместе достигнем общественной солидарности. Будем бороться!", - подчеркнул Самвел Карапетян.

Напомним, что президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был арестован решением суда первичной инстанции 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело против него возбудили после того, как он днем ранее публично выступил в защиту Армянской Апостольской церкви. Вслед за заявлением бизнесмена в поддержку ААЦ, премьер-министр Р Никол Пашинян опубликовал в социальных сетях резкие высказывания, в которых многие усмотрели намек на бизнесмена. Он пригрозил "приструнить распутных священнослужителей" и их "распутных благотворителей".