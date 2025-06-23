Понедельник, 23 Июня 2025 19:28

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 июня подписал решение об освобождении Ваана Акопяна с должности таможенного атташе при посольстве республики в России. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Армении.

Акопян был назначен на эту должность 20 октября 2022 года сроком на три года.