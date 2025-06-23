Понедельник, 23 Июня 2025 17:26

АрмИнфо. В ответ на распространенные в СМИ сообщения о том, что якобы украденные из России бриллианты были доставлены в ООО "АДМ Даймондс", бенефициаром которого является армянский бизнесмен и депутат Национального Собрания Республики Армения Хачатур Сукиасян, компания выступила с официальным заявлением.

"Данная новость является полностью ложной, безосновательной и не подкрепленной никакими доказательствами. Прежде всего, единственным и официальным учредителем и владельцем компании "АДМ Даймондс" является армянский бизнесмен Артак Багикян. Компания никогда не имела и не имеет никакой связи с депутатом Национального Собрания Хачатуром Сукиасяном. Последний не является и не был ни бенефициаром компании, ни акционером компании. Более того, в материалах указано, что компания "АДМ Даймондс" принадлежит братьям Багикян. Сообщаем, что с 2022 года 100% акционером и владельцем компании является только Артак Багикян"? - отмечается в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что ADM Diamonds не получала никакого краденого сырья. "Более того, мы не получаем сырье из Российской Федерации. Сырье для обработки алмазов ADM Diamonds закупает в ОАЭ и Гонконге исключительно легально, в соответствии со всеми юридическими процедурами и документами. Имеются все доказательства этого. Наша компания никогда не сотрудничала с нелегальными и преступными группировками. Честная и справедливая работа была для нас основополагающей ценностью и принципом с самого первого дня нашей деятельности. Так было, есть и будет.

Представляем сообщение директора-основателя ADM Diamonds Артака Багикяна: "С самого начала, с того дня, как открылась компания ADM Diamonds, нас пытаются связать с политическими группами и лицами. Еще раз официально заявляю, что мы не имеем политической принадлежности ни к какой силе, лицу, партии или группе. Мы не получаем никакой политической поддержки, не принадлежим ни к одной политической партии. Мы - бизнес со своими деловыми ценностями и принципами. Все эти виды ложных слухов нарушают нашу нормальную деятельность, становятся поводом для ненужных спекуляций. Поэтому, в первую очередь, мы сами заинтересованы в раскрытии этого дела, и мы сами будем добиваться этого, чтобы это произошло как можно раньше. Мы заслужили свою репутацию и авторитет упорным и честным трудом. Сегодня мы являемся единственной крупной алмазной компанией в Армении, которая выступает за сохранение традиций обработки алмазов, развитие этого важного экономического направления в нашей стране. Мы стараемся сохранить производство, несмотря на всевозможные трудности и кризисы, так как прекрасно осознаем его важность для таких малых стран, как Армения. Мы являемся бизнесом, действующим на справедливых и честных принципах, мы всегда были и будем вне политики. В такие напряженные дни политические спекуляции напрямую подрывают наш авторитет и хорошую репутацию, которую мы заслужили за эти годы. Мы призываем вас воздержаться от распространения ложной и необоснованной информации, ненужных спекуляций вокруг нашего имени и злонамеренных попыток нанести ущерб нашей репутации. Отныне, в случае распространения подобных ложных и необоснованных новостей, мы сами будем использовать исключительно законные средства, в соответствии со всеми законами и нормами правосудия, для разрешения вопроса и представления общественности правды".

Отметим, что ранее Федеральная служба безопасности России распространила заявление, согласно которому украденные у "АЛРОСЫ" алмазы были переданы компании, бенефициаром которой является бизнесмен и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян. А официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что силовики задержали банду, которая похитила необработанные алмазы у алмазодобывающей компании для контрабанды в Армению, и что среди арестованных оказался сотрудник компании.

Представитель депутата заявила, что семья Сукиасянов не имеет никакого отношения к алмазодобывающей фабрике. Она фактически назвала сообщение политически мотивированной дезинформацией.