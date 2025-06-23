Понедельник, 23 Июня 2025 17:09

АрмИнфо. Мой отец - крупнейший благотворитель в современной истории Армении и Арцаха, и поистине - великий патриот. Об этом в своем профиле в Инстаграм написала дочь известного армяно-российского предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна Татевик Карапетян.

Заметив, что ее известный отец никогда не стремился к признанию, не говорил громко о своих поступках, а просто тихо, последовательно, бескорыстно выполнял свой долг перед народом, она отметила следующее: <Какова цена одной жизни? А какова цена тысячи? Немногим выпадает шанс спасти хотя бы одну. Тем более - тысячи. Единицы могут по праву гордиться этим. Он - один из них. Яркий тому пример: с 2014 года и до 28 сентября 2023 года в Степанакертской больнице, построенной благодаря его инициативе и средствам, прошли лечение более 50 000 пациентов, в том числе свыше 7 000 раненых. Тысячи и тысячи жизней были сохранены - буквально>. Татевик Карапетян заметила в этом ключе, что это лишь один пример.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Его защита уже подала апелляцию на данный вердикт в вышестоящую инстанцию.