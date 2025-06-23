Понедельник, 23 Июня 2025 17:07

АрмИнфо. Председатель ГК "Ташир" Самвел Карапетян подтвердил заявление своего адвоката Армена

Ферояна об отказе подачи жалобы в Апелляционный уголовный суд.

В своем обращении к судье Уголовного апелляционного суда Армену Даниеляну, предприниматель заметил, что зная его как судью, который принимает во внимание исключительно проправительственные решения, он принял решение отказаться от апелляции. Считаю, что исход рассмотрения жалобы в порядке особого надзора, поданной моим адвокатом Арменом Ферояном, изначально предсказуем, поэтому отзываю жалобу", - говорится в заявлении бизнесмена.

Напомним, что ранее сегодня Фероян сообщил, что адвокаты намерены подготовить необходимые документы для представления в Европейский суд по правам человека. "Необходимые подготовительные действия группы адвокатов для немедленной подачи жалобы в Европейский суд по правам человека практически завершены. По этому поводу будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в заявлении Ферояна.