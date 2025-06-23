|Депутат в ПАСЕ: Армения, следующая цель экспансии со стороны тюркского мира
|Пашинян снял с должности таможенного атташе страны при посольстве Армении в России
|Адвокат: Мэра Степанакерта судят за то, что он не оставил госимущество врагу
|<Золотой абрикос> представил фильмы, включенные в международную конкурсную программу
|В МИД Армении считают искаженными и однобокими формулировки, содержащиеся в "Стамбульской декларации" ОИС
|Международный фестиваль короткометражного кино в этом году пройдет в двух городах
|ADM Diamonds отреагировала на сообщение о контрабанде алмазов из России
|Дочь Самвела Карапетяна: Мой отец - крупнейший благотворитель в современной истории Армении и Арцаха, и поистине - великий патриот.
|Самвел Карапетян подтвердил заявление своего адвоката об отказе в подаче апелляции
|Плановые отключения электроэнергии 24 июня
|Армянский премьер принял главу МВД Грузии
|Делегация главы МВД Грузии посетила "Цицернакаберд"
|Сторона защиты Самвела Карапетяна будет добиваться справедливости в ЕСПЧ
|Бизнесмен Карапетян отметил важность восстановления связь диаспоры с исторической родиной
|Амир Надери возглавит региональное жюри международного кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Революционный шаг на рынке капитала Армении: Америабанк открывает для своих клиентов прямой доступ к Армянской фондовой бирже
|Глава грузинского МВД посетит Армению
|В Армении опровергают сообщения российской стороны о причастности депутата НС к контрабанде российских алмазов
|Телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана с руководством Государственного департамента США
|Начался новый этап профессиональной подготовки будущих сотрудников полицейской гвардии - МВД
|Папикян провел заседание коллегии при министре обороны Армении
|Восстановлены права собственности Республики Армения на земельный участок, прилегающий к телебашне
|Глава МИД Армении едет в Китай
|Дашнакцакан: Атака на греческую православную церковь Святого Илии в Дамаске в очередной раз обнажила темное лицо терроризма
|В Армении станет немного прохладнее - прогноз синоптиков
|Экс-чиновник МЧС Армении представил алгоритм действий на фоне угрозы проникновения в страну радиации из Ирана
|Армения и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностями
|В Армении отметили вырисовывание первых "цветочков" визита Пашиняна в Турцию - ОИС выдвигает территориальные требования к Еревану
|Карапетян из застенок "Армавира": Нынешним властям удалось добиться полного разрушения внешней безопасности государства
|Плановые отключения электроэнергии 23 июня
|Замглавы МИД России: Решение по вопросу членства в ОДКБ за Арменией
|Пашинян открестился от армян диаспоры
|Мирзоян провел телефонный разговор с Каллас
|Пашинян ждет Эрдогана в Армении весной 2026 года
|Самвел Карапетян сделал заявление из СИЗО
|Эрдоган заверил Пашиняна, что Турция использует все средства дипломатии для установления стабильности не только на Кавказе
|В Дилижане в третий раз стартует армяно-грузинский фестиваль <Мимино>
|Армянская ассоциация юристов: Из действий Стратегии Омбудсмена полностью выполнено только 40%
|Премьер-министр Армении посетил армянскую церковь Сурб Аствацацин и Голубую мечеть в Стамбуле
|Политолог: Аресты оппозиционеров преследуют цель убедить внешних партнеров в том, что в Армении не могут произойти "неожиданные события"
|В Стамбуле началась встреча премьер-министра Армении и президента Турции
|Яшар Гюлер: Сила Турции - сила Азербайджана
|Армянская ассоциация юристов: Из действий Стратегии Омбудсмена полностью выполнено только 40%
|Пашинян собирается пригласить Эрдгана в Армению - Агос
|Премьер-министр Армении представил армянской общине Турции цели своего визита
|В Армении начались аресты оппозиционных деятелей
|МИД Армении опубликовало пост в связи со Всемирным днём беженцев, но не вспомнил про арцахцев
|Карапетян был явно незаконно задержан решением судьи, неизвестного профессиональному сообществу - Заявление
|Книжный фестиваль в этом году охватит также области страны
|Оппозиционер: Одно дело желания армянских властей и совсем другое - ожидания азербайджано-турецкого тандема
|Оппозиционер: Власти Армении имеют свое большое влияние в становлении Турции в качестве "смотрителя" на Кавказе
|Оппозиционер: Власти Армении, арестовав Карапетяна, стремятся предотвратить общественную мобилизацию вокруг Церкви
|Парламентарии Великобритании поддерживают швейцарскую мирную инициативу по Нагорному Карабаху
|Кремль: Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна
|Защита Самвела Карапетяна обжаловала решение на арест бизнесмена
|Депутат от правящей партии о задержании Самвела Карапетяна: Одно государство не должно вмешиваться в дела другого государства
|Депутат от правящей партии: Налаживание отношений между Арменией и Турцией имеет важное значение в условиях неизменной географии
|Депутат правящей силы: Родители без вести пропавших военнослужащих - "проблематичная категория"
|Комитет министров ЕСПЧ завершил надзор за исполнением в общей сложности 7 постановлений против Армении
|Родственники без вести пропавших военнослужащих третий день блокируют проспект Баграмяна после увольнения главы СНБ Армении
|Читать больше
АрмИнфо. Председатель ГК "Ташир" Самвел Карапетян подтвердил заявление своего адвоката Армена
Ферояна об отказе подачи жалобы в Апелляционный уголовный суд.
В своем обращении к судье Уголовного апелляционного суда Армену Даниеляну, предприниматель заметил, что зная его как судью, который принимает во внимание исключительно проправительственные решения, он принял решение отказаться от апелляции. Считаю, что исход рассмотрения жалобы в порядке особого надзора, поданной моим адвокатом Арменом Ферояном, изначально предсказуем, поэтому отзываю жалобу", - говорится в заявлении бизнесмена.
Напомним, что ранее сегодня Фероян сообщил, что адвокаты намерены подготовить необходимые документы для представления в Европейский суд по правам человека. "Необходимые подготовительные действия группы адвокатов для немедленной подачи жалобы в Европейский суд по правам человека практически завершены. По этому поводу будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в заявлении Ферояна.
|Депутат в ПАСЕ: Армения, следующая цель экспансии со стороны тюркского мира
|Пашинян снял с должности таможенного атташе страны при посольстве Армении в России
|Адвокат: Мэра Степанакерта судят за то, что он не оставил госимущество врагу
|<Золотой абрикос> представил фильмы, включенные в международную конкурсную программу
|В МИД Армении считают искаженными и однобокими формулировки, содержащиеся в "Стамбульской декларации" ОИС
|Международный фестиваль короткометражного кино в этом году пройдет в двух городах
|ADM Diamonds отреагировала на сообщение о контрабанде алмазов из России
|Дочь Самвела Карапетяна: Мой отец - крупнейший благотворитель в современной истории Армении и Арцаха, и поистине - великий патриот.
|Самвел Карапетян подтвердил заявление своего адвоката об отказе в подаче апелляции
|Плановые отключения электроэнергии 24 июня
|Армянский премьер принял главу МВД Грузии
|Делегация главы МВД Грузии посетила "Цицернакаберд"
|Сторона защиты Самвела Карапетяна будет добиваться справедливости в ЕСПЧ
|Бизнесмен Карапетян отметил важность восстановления связь диаспоры с исторической родиной
|Амир Надери возглавит региональное жюри международного кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Революционный шаг на рынке капитала Армении: Америабанк открывает для своих клиентов прямой доступ к Армянской фондовой бирже
|Глава грузинского МВД посетит Армению
|В Армении опровергают сообщения российской стороны о причастности депутата НС к контрабанде российских алмазов
|Телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана с руководством Государственного департамента США
|Начался новый этап профессиональной подготовки будущих сотрудников полицейской гвардии - МВД
|Папикян провел заседание коллегии при министре обороны Армении
|Восстановлены права собственности Республики Армения на земельный участок, прилегающий к телебашне
|Глава МИД Армении едет в Китай
|Дашнакцакан: Атака на греческую православную церковь Святого Илии в Дамаске в очередной раз обнажила темное лицо терроризма
|В Армении станет немного прохладнее - прогноз синоптиков
|Экс-чиновник МЧС Армении представил алгоритм действий на фоне угрозы проникновения в страну радиации из Ирана
|Армения и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностями
|В Армении отметили вырисовывание первых "цветочков" визита Пашиняна в Турцию - ОИС выдвигает территориальные требования к Еревану
|Карапетян из застенок "Армавира": Нынешним властям удалось добиться полного разрушения внешней безопасности государства
|Плановые отключения электроэнергии 23 июня
|Замглавы МИД России: Решение по вопросу членства в ОДКБ за Арменией
|Пашинян открестился от армян диаспоры
|Мирзоян провел телефонный разговор с Каллас
|Пашинян ждет Эрдогана в Армении весной 2026 года
|Самвел Карапетян сделал заявление из СИЗО
|Эрдоган заверил Пашиняна, что Турция использует все средства дипломатии для установления стабильности не только на Кавказе
|В Дилижане в третий раз стартует армяно-грузинский фестиваль <Мимино>
|Армянская ассоциация юристов: Из действий Стратегии Омбудсмена полностью выполнено только 40%
|Премьер-министр Армении посетил армянскую церковь Сурб Аствацацин и Голубую мечеть в Стамбуле
|Политолог: Аресты оппозиционеров преследуют цель убедить внешних партнеров в том, что в Армении не могут произойти "неожиданные события"
|В Стамбуле началась встреча премьер-министра Армении и президента Турции
|Яшар Гюлер: Сила Турции - сила Азербайджана
|Армянская ассоциация юристов: Из действий Стратегии Омбудсмена полностью выполнено только 40%
|Пашинян собирается пригласить Эрдгана в Армению - Агос
|Премьер-министр Армении представил армянской общине Турции цели своего визита
|В Армении начались аресты оппозиционных деятелей
|МИД Армении опубликовало пост в связи со Всемирным днём беженцев, но не вспомнил про арцахцев
|Карапетян был явно незаконно задержан решением судьи, неизвестного профессиональному сообществу - Заявление
|Книжный фестиваль в этом году охватит также области страны
|Оппозиционер: Одно дело желания армянских властей и совсем другое - ожидания азербайджано-турецкого тандема
|Оппозиционер: Власти Армении имеют свое большое влияние в становлении Турции в качестве "смотрителя" на Кавказе
|Оппозиционер: Власти Армении, арестовав Карапетяна, стремятся предотвратить общественную мобилизацию вокруг Церкви
|Парламентарии Великобритании поддерживают швейцарскую мирную инициативу по Нагорному Карабаху
|Кремль: Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна
|Защита Самвела Карапетяна обжаловала решение на арест бизнесмена
|Депутат от правящей партии о задержании Самвела Карапетяна: Одно государство не должно вмешиваться в дела другого государства
|Депутат от правящей партии: Налаживание отношений между Арменией и Турцией имеет важное значение в условиях неизменной географии
|Депутат правящей силы: Родители без вести пропавших военнослужащих - "проблематичная категория"
|Комитет министров ЕСПЧ завершил надзор за исполнением в общей сложности 7 постановлений против Армении
|Родственники без вести пропавших военнослужащих третий день блокируют проспект Баграмяна после увольнения главы СНБ Армении
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
|Католикос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
|Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
|Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
|Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
|Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе