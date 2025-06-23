Понедельник, 23 Июня 2025 16:38

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял министра внутренних дел Грузии Гелу Геладзе.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян приветствовал его визит в Армению и поздравил с назначением на ответственную должность. Он выразил надежду, что в период пребывания Геладзе на посту сотрудничество между правоохранительными органами двух стран будет более активным и эффективным. Глава государства подчеркнул, что правительство Республики Армения приложит все усилия для этого.

Гела Геладзе поблагодарил за прием и передал премьер-министру Пашиняну теплые приветствия премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Министр внутренних дел Грузии подчеркнул важность многовековой дружбы и прочного сотрудничества между двумя странами в целях обеспечения мира и стабильности в регионе.

Были представлены подробности обсуждений министров внутренних дел Армении и Грузии. Обсуждены вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества и общих вызовов. Было затронуто сотрудничество в сфере миграции, совместных мерах по борьбе с преступностью и незаконным оборотом наркотиков, а также о проектах новых документов к подписанию.