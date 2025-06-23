Понедельник, 23 Июня 2025 16:06

АрмИнфо. Сторона защиты президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна решила отозвать апелляцию на решение суда первичной инстанции, принявшего решение об аресте предпринимателя. Об этом говорится в заявлении адвоката Армена Ферояна.

"19 июня мною было обжаловано постановление о явно незаконном задержании бизнесмена, филантропа Самвела Карапетяна по сфабрикованному уголовному делу. Однако с учетом беспрецедентной скорости, в результате незаконных, на мой взгляд, вмешательств, материалы указанного дела были переданы в Уголовный апелляционный суд судье Армену Даниеляну. Учитывая, что этот судья на протяжении десятилетий является судьей с самым низким рейтингом, наиболее с часто предъявляемым отводом дел и тем, что в его восприятии отсутствует правосудия, поэтому в результате обсуждений с моим подзащитным мы приняли решение отозвать поданную мной апелляцию в установленном законом порядке. Сообщаю, что указанное заявление уже подано в Уголовный апелляционный суд и подлежит немедленному рассмотрению", - говорится в сообщении Ферояна.

Он заявил также о намерениях подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Адвокат заметил, что в условиях отсутствия эффективных механизмов внутренней защиты, адвокаты Карапетяна решили обратиться в Европейский суд по правам человека. "Необходимые подготовительные действия группы адвокатов для немедленной подачи жалобы в Европейский суд по правам человека практически завершены. По этому поводу будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в заявлении Ферояна.