Понедельник, 23 Июня 2025 15:31

АрмИнфо. Пионер послереволюционного иранского кино, представитель так называемой <Второй волны>, иранский режиссер, сценарист, фотограф Амир Надери в качестве почетного гостя 22-го международного кинофестиваля <Золотой абрикос> возглавит жюри региональной конкурсной программы.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе кинофестиваля, Надери - соратник легендарного Бахрама Бейзая (иранский драматург, режиссер, сценарист), искусствовед, чьи работы экспонируются в Музее современного искусства MoMA (Нью-Йорк).

Его фильмы вдохновили как иранских (Джафар Панахи, Бахман Гобади), так и американских (Шон Бейкер, Келли Рейхардт) режиссеров. Надери одним из первых проложил путь к мировому признанию иранского кино.

Будучи режиссером, он черпал вдохновение в искусстве фотографии Анри Картье-Брессона (легендарный французский фотограф, основоположник репортажной съемки и уличного фото), а также в эстетике итальянского неореализма: натурных съемках, непрофессиональных актерах, более свободных повествовательных структурах и сосредоточенности на тяжелом положении бедных и трудящихся.

Отметим, что в этом году кинофестиваль <Золотой абрикос> пройдёт с 13 по 20 июля, в ходе которого ереванскому зрителю по традиции будут представлены киноработы, отобранные на ведущих международных кинофестивалях (Каннском, Берлинском, Венецианском и др). Ожидается визит выдающихся деятелей мирового кино, которые поделятся с публикой своим опытом и искусством.