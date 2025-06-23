Понедельник, 23 Июня 2025 14:04

АрмИнфо. Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе посетит Армению с официальным визитом. Об этом сообщает Грузия-онлайн со ссылкой на МВД Грузии.

По информации ведомства, в рамках визита министр проведет встречу с премьер- министром Армении Николом Пашиняном и министром внутренних дел Арпине Саркисян.

Стороны обсудят вопросы углубления сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. В ходе беседы также будет затронута тема важности мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Дата визита не указывается.