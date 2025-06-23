Понедельник, 23 Июня 2025 12:11

АрмИнфо. 20 июня были восстановлены права собственности Республики Армения на земельный участок, прилегающий к телебашне на улице Г. Овсепяна в Ереване. Об этом сегодня, 23 июня сообщила пресс- служба Генеральной прокуратуры РА.

Согласно источнику, территория земельного участка оценена примерно в 1 млрд 44 млн драм, что эквивалентно 2 млн 686 тыс. долларов США.

Он занимает площадь в 17 тыс. 730 кв. м.

В надзорном органе напомнили, что очередной иск Генеральной прокуратуры был удовлетворен постановлением Антикоррупционного суда от 8 мая 2025 года. Генпрокуратура обратилось в суд с просьбой признать недействительным договор купли-продажи, заключенный 13 апреля 2005 года между мэром Еревана и физическим лицом, и государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество.