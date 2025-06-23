Понедельник, 23 Июня 2025 12:03

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 24 по 27 июня посетит Китай с официальным визитом. Об этом сообщает перс-служба МИД Китая.

В китайском внешнеполитическом ведомстве проинформировали, что визит состоится по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И.

Армянская сторона пока не представляла информацию о визите и его повестке.