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АрмИнфо.Террористическая атака на греческую православную церковь Святого Илии в районе Дувайлия в столице Дамаске в очередной раз обнажила темное лицо терроризма. Об этом на своей странице в Фейсбук написал ливанский армянин, дашнакцакан Кеворк Даглян.
"Террористическая атака на греческую православную церковь Святого Илии в районе Дувайлия в столице Дамаске, в результате которой погибло множество верующих во время воскресной молитвы и десятки получили ранения, в очередной раз обнажила темное лицо терроризма. Терроризм не делает различий между общинами и церквями и стремится дестабилизировать регион и нарушить мирное сосуществование, которое веками было характерно для сирийцев. Да поможет нам Бог", - написал Даглян.
Ранее стало известно о нападении террориста-смертника на церковь Святого пророка Илии в Дамаске. Согласно данным сирийского Минздрава, в результате нападения погибли не менее 20 человек и еще 52 получили ранения. По сообщениям общинных СМИ, армян среди погибших и
пострадавших нет.
|Кремль: Москва находится в контакте с Ереваном по вопросу ареста Самвела Карапетяна
|В Кремле назвали внутренним делом Еревана сообщение о предотвращении госпереворота
|Телефонный разговор с Государственным министром Соединенного Королевства
|В Кремле вновь заявили о готовности содействовать Еревану и Баку в подписании мирного договора
|В ближайшие дни Еврокомиссия направит План действий по либерализации визового режима с Арменией в государства-члены ЕС для согласования - еврочиновник
|Эксперт: не исключаю, что готовится почва для национализации "Газпром Армения" и "ЮКЖД"
|В региональную конкурсную программу <Золотого абрикоса> вошел лишь один фильм армянского режиссера
|Сотрудники СНБ Армении задержали лидера протестного движения "Священная борьба"
|Депутат НС: не исключаю, что архиепископ Баграт Галстанян будет арестован
|Экс-советник: чем больше власти Армении будут оказывать давление на ААЦ, тем больше будет расти роль и значение церкви
|"Инициатива пяти правозащитников" работает на местах обысков силовиками жилищ оппозиционных деятелей
|В Армении начался очередной этап репрессий - депутат
|В Армении предотвратили <криминально-олигархически-клерикальный> крупный и гнусный план дестабилизации ситуации и захвата власти: Пашинян
|Сотрудники правоохранительных органов Армении пришли с обысками и к представителям партии АРФД
|Посольство России в Армении напоминает о новых правилах въезда в РФ
|Сотрудники правоохранительных органов Армении начали проводить обыски в домах сторонников движения "Священная борьба"
|Температура воздуха в Армении постепенно повысится еще на 4-5 градусов - синоптики
|Член правления Фонда армян Франции поддержал курс Пашиняна
|Делегация ЕС прибыла в Ереван для следующего этапа диалога по визовой либерализации
|Землю с могилы Лемкина привезли в Ереван
|Посольство ФРГ в Ереване оказывает поддержку гражданам Германии, въезжающим в Армению из Ирана
|Член правления Армянского фонда Франции выразил поддержку идеологии реальной Армении, продвигаемой Пашиняном
|В Мэрии представили программу действий на 2025-2028гг в рамках Платформы глобального партнерства
|Плановые отключения электроэнергии 25 июня
|Участники летней сессии ПАСЕ смогут ознакомиться с армянскими национальными костюмами
|Адвокат: прокуратура была вынуждена признать, что в отношении Левона Кочаряна было применено насилие со стороны полиции
|Самвел Карапетян переведен в УИУ <Ереван-Кентрон>
|Нарциссизм, граничащий с эксгибиционизмом? Пашинян готов доказать, что он не обрезан
|Мэрия готовит единую электронную платформу городских услуг
|Марукян Пашиняну: Захватить ЭСА невозможно, не нарушив Конституцию и законодательство Армении
|Мэрия признала неэффективность своих реформ в транспортной сфере - ожидается пересмотр мер по организации движения
|СМИ: Самвела Карапетяна могут перевести в "подвал" СНБ
|Вице-премьер РА: близится к завершению работа по формированию новой повестки отношений между Арменией и ЕС
|Пашинян: план национализации ЗАО "Электрические сети Армении" готов
|После скандальной отставки главы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении на его место назначен замглавы ведомства
|Антикоррупционный комитет Армении: Сотрудники полиции стали пособниками преступления, совершив должностной подлог
|Азербайджанец Бахруз Самедов приговорен к 15 годам тюрьмы за переписку с армянами
|Из жизни ушел выдающийся армянский актер Гуж Манукян
|Эксперт: арест Самвела Карапетяна будет иметь самые серьезные последствия для Армении
|Азербайджан злонамеренно вводит в заблуждение Организацию исламского сотрудничества
|Армянская звезда Голливуда посетит "Золотой абрикос"
|Самвел Карапетян: скоро мы вместе достигнем общественной солидарности
|Абоненты Ucom могут пользоваться связью 5G в более 40 странах
|Cостоялся визит Министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейеда Аббаса Аракчи в Туркменистан
|Председатель НС Армении посетит Эстонию
|Совет по защите прав народа Арцаха анонсирует новый митинг в центре Еревана
|Самвел Карапетян инициировал юрпомощь для незаконно преследуемых в Армении
|Депутат в ПАСЕ: Армения, следующая цель экспансии со стороны тюркского мира
|Пашинян снял с должности таможенного атташе страны при посольстве Армении в России
|Адвокат: Мэра Степанакерта судят за то, что он не оставил госимущество врагу
|<Золотой абрикос> представил фильмы, включенные в международную конкурсную программу
|В МИД Армении считают искаженными и однобокими формулировки, содержащиеся в "Стамбульской декларации" ОИС
|Международный фестиваль короткометражного кино в этом году пройдет в двух городах
|ADM Diamonds отреагировала на сообщение о контрабанде алмазов из России
|Дочь Самвела Карапетяна: Мой отец - крупнейший благотворитель в современной истории Армении и Арцаха, и поистине - великий патриот.
|Самвел Карапетян подтвердил заявление своего адвоката об отказе в подаче апелляции
|Плановые отключения электроэнергии 24 июня
|Армянский премьер принял главу МВД Грузии
|Делегация главы МВД Грузии посетила "Цицернакаберд"
|Сторона защиты Самвела Карапетяна будет добиваться справедливости в ЕСПЧ
|Читать больше
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