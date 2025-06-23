Понедельник, 23 Июня 2025 11:21

АрмИнфо.Террористическая атака на греческую православную церковь Святого Илии в районе Дувайлия в столице Дамаске в очередной раз обнажила темное лицо терроризма. Об этом на своей странице в Фейсбук написал ливанский армянин, дашнакцакан Кеворк Даглян.

"Террористическая атака на греческую православную церковь Святого Илии в районе Дувайлия в столице Дамаске, в результате которой погибло множество верующих во время воскресной молитвы и десятки получили ранения, в очередной раз обнажила темное лицо терроризма. Терроризм не делает различий между общинами и церквями и стремится дестабилизировать регион и нарушить мирное сосуществование, которое веками было характерно для сирийцев. Да поможет нам Бог", - написал Даглян.

Ранее стало известно о нападении террориста-смертника на церковь Святого пророка Илии в Дамаске. Согласно данным сирийского Минздрава, в результате нападения погибли не менее 20 человек и еще 52 получили ранения. По сообщениям общинных СМИ, армян среди погибших и

пострадавших нет.