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 Понедельник, 23 Июня 2025 10:56
Марианна Мкртчян

Экс-чиновник МЧС Армении представил алгоритм действий на фоне угрозы проникновения в страну радиации из Ирана

Экс-чиновник МЧС Армении представил алгоритм действий на фоне угрозы проникновения в страну радиации из Ирана

АрмИнфо. Бывший заместитель директора спасательной службы МЧС Армении Николай Григорян представил алгоритм действий на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана и возможным последствиям для Армении т населения страны в случае утечки радиоактивных веществ.

Он в публикации на своей странице в Фейсбук напомнил, что 22 июня МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) сообщило, что не получило никакой информации о повышении уровня радиации за пределами ядерных объектов Ирана после американских ударов. Григорян добавил, что этого не произошло, и на 23 июня было созвано экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ.

"Если бы мне пришлось координировать систему кризисной коммуникации и информирования общественности в нашей стране: в первую очередь я бы положил на столы государственных и местных органов власти принятый еще в 2005 году Национальный план по защите населения в случае ядерных и радиационных аварий на Армянской АЭС - https://www.arlis.am/ru/acts/93029. Кроме того, принятый еще в 2002 году Закон о гражданской обороне - https://www.arlis.am/hy/acts/51923 и залежавшийся в Национальном Собрании с 2022 года проект поправок  - https://www.e­draft.am/projects/7155/justification, в котором не только четко определялась компетенция органов местного самоуправления, но и планировалось сформировать постоянно действующую систему мониторинга радиационной, химической и биологической обстановки", - отметил Григорян.

Во-вторых, по его словам, поручил бы Государственному комитету по регулированию ядерной безопасности при правительстве Армении, Департаменту радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Армении и Департаменту по контролю за радиационной, химической и биологической обстановкой Спасательной службы МВД, а также Гидромету проводить мониторинг от границы Сюника до границы с Грузией и информировать об этом МАГАТЭ, а также руководящие органы и население страны.

В-третьих, по его словам, в том числе для укрепления доверия к руководящим органам, необходимо созвать пресс-конференцию, на которой председатель государственного комитета доложит о своей переписке с МАГАТЭ: о чем они говорили, какие опасения высказывал, какие требования предъявляли.

Григорян считает, что в свою очередь министр внутренних дел должен будет доложить о том, какие профилактические меры были приняты, какие планы были реализованы, а министры здравоохранения и охраны окружающей среды доложить о своих профилактических шагах.

"От имени правительства я бы обратился к МАГАТЭ, Евросоюзу, НАТО, ОДКБ, разным странам, выразив свою обеспокоенность, даже с глубоким и конкретным перечнем просьб о помощи, в первую очередь, йодида и калия.

Я бы распространил пресс-релиз по общей сети экстренных сообщений в СМИ и блогерам и объявил бы время и место следующей пресс-конференции. И, если бы радиационная опасность подтвердилась, представить алгоритм действий для населения", - добавил экс- чиновник МЧС.

Он выразил уверенность, что сегодняшние ответственные люди могут подготовить более надежные плакаты, поскольку в таких ситуациях открытое и честное, сострадательное и заботливое общение с населением является краеугольным камнем эффективного управления кризисом. Далее Григорян представил приблизительное содержание этих плакатов.

Отметим, что в ночь на субботу США нанесли удары по ядерным объектам Ирана

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