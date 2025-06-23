Понедельник, 23 Июня 2025 10:55

АрмИнфо.Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян и министр по делам инвалидов Италии Алессандра Локателли подписали в Ереване меморандум о сотрудничестве, направленный на обмен опытом и реализацию совместных инициатив в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностями и социальной интеграции.

Как сообщает пресс-служба Минсоцтруда Армении, меморандум был подписан с учетом важности совершенствования разработки политики в сфере социальной защиты, а также международного сотрудничества и обмена опытом. Стороны подтвердили свою приверженность соблюдению принципов Конвенции о правах инвалидов.

Основные направления сотрудничества включают: защиту прав лиц с ограниченными возможностями и предоставляемых услуг; законодательные реформы; политику включения на рынок труда; содействие самостоятельной жизни и совершенствование механизмов социальных гарантий и т. д.

Отмечается, что сотрудничество будет осуществляться посредством: разработки совместных программ и инициатив, программ обмена опытом, а также организации встреч, конференций, исследований и отраслевых дискуссий.

Стороны охарактеризовали подписание документа как важный шаг для обеих стран на пути к социальной интеграции и равным возможностям для лиц с ограниченными возможностями.