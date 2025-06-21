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АрмИнфо. Решение по вопросу членства в ОДКБ за Арменией. Об этом замглавы МИД России Алексей Панкин заявил РИА Новости "на полях" XXVIII Петербургского международного экономического форума.
"Все понимают, что Армения, которая заморозила, как они выражаются, членство в ОДКБ, не участвует в принятии решений, но и не препятствует ему, все же должна, наверное, трезво смотреть на возможности обеспечения своей безопасности, в том числе в коллективном формате ОДКБ. Решение в любом случае будет за армянскими властями", - отметил он.
Напомним, что Армения бойкотирует мероприятия, проводимые в рамках ОДКБ. В феврале 2024 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения практически заморозила участие в ОДКБ, поскольку Организация не выполнила свои обязательства перед РА, что не могло остаться без последствий. 18 сентября 2024 года на втором Всемирном армянском саммите Пашинян заявил, что ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, для ее дальнейшего существования, суверенитета и государственности.
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|Депутат от правящей партии: Налаживание отношений между Арменией и Турцией имеет важное значение в условиях неизменной географии
|Депутат правящей силы: Родители без вести пропавших военнослужащих - "проблематичная категория"
|Комитет министров ЕСПЧ завершил надзор за исполнением в общей сложности 7 постановлений против Армении
|Родственники без вести пропавших военнослужащих третий день блокируют проспект Баграмяна после увольнения главы СНБ Армении
|В Армению прибыла парламентская делегация Польши
|Российский эксперт: Армяно-турецкая "нормализация" идет по факту и под диктовку из Анкары
|Правительство РА компенсирует транспортные расходы на перевозку гуманитарного груза в Сирию
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|Одобрена программа поддержки необеспеченных семей путем выполнения их членами оплачиваемых общественных работ
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|Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Турцию.
|Вражеская сторона обстреляла Неркин Ханд в Сюнике, повреждено здание
|Главный дирижер Госсимфонического оркестра Армении поддержал Самвела Карапетяна
|МВД: проблема задержек с выдачей идентификационных карт осталась в прошлом
|Совет сформировал команду по защите прав арцахцев в городе Абовян
|Известны имена жюри международной конкурсной программы кинофестиваля "Золотой абрикос"
|Посольство Грузии в Иране рекомендовало соотечественникам покидать ИРИ через Армению
|Роберт Кочарян: мы стремительно скатываемся к тотальной диктатуре
|Араик Арутюнян: урегулирование вопросов между Ереваном и Тбилиси проходит в атмосфере партнерства
|Племянник Самвела Карапетяна - Нарек Карапетян обратил внимание на синхронность действий Пашиняна и Алиева
|Эксперт о последствиях для Армении при национализации ЭСА: Отток капитала, потеря инвестиционной привлекательности, изоляции экономики и не только
|Самвел Карапетян как гражданин РФ и российский предприниматель получит всю необходимую помощь со стороны России.
|Иностранные инвестиции в Армении не подлежат национализации: Месроп Аракелян
|IDBank и Henley & Partners успешно провели мероприятие «Invest Beyond Borders: Global Mobility & Private Banking» в Ереване
|Артак Зейналян избран судьей Конституционного суда
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|В Музее русского искусства откроют реставрационную мастерскую благодаря сотрудничеству с госфондом и модным брендом
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