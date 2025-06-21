Суббота, 21 Июня 2025 15:13

АрмИнфо. Решение по вопросу членства в ОДКБ за Арменией. Об этом замглавы МИД России Алексей Панкин заявил РИА Новости "на полях" XXVIII Петербургского международного экономического форума.

"Все понимают, что Армения, которая заморозила, как они выражаются, членство в ОДКБ, не участвует в принятии решений, но и не препятствует ему, все же должна, наверное, трезво смотреть на возможности обеспечения своей безопасности, в том числе в коллективном формате ОДКБ. Решение в любом случае будет за армянскими властями", - отметил он.

Напомним, что Армения бойкотирует мероприятия, проводимые в рамках ОДКБ. В феврале 2024 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения практически заморозила участие в ОДКБ, поскольку Организация не выполнила свои обязательства перед РА, что не могло остаться без последствий. 18 сентября 2024 года на втором Всемирном армянском саммите Пашинян заявил, что ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, для ее дальнейшего существования, суверенитета и государственности.