Суббота, 21 Июня 2025 14:04

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с вице-президентом Европейской комиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили ситуацию в регионе, включая Иран.

Они обменялись мнениями об усилиях, направленных на обеспечение региональной стабильности. В контексте гуманитарных вопросов они коснулись возможности эвакуации граждан третьих стран из Ирана через территорию Республики Армения и зафиксированных показателей.

Стороны также коснулись недавних обсуждений в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также сотрудничества РА-ЕС. В контексте отношений Ереван-Брюссель, собеседники обменялись мнениями о повестке предстоящих контактов.