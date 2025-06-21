Суббота, 21 Июня 2025 13:38

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ждет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Армении весной 2026 года. Об этом он сообщил на встрече с армянской общиной Стамбула.

В ходе встречи, состоявшейся перед переговорами лидеров двух стран, Пашинян заявил о намерении поблагодарить Эрдогана за приглашение посетить страну.

Армянский премьер также завил о намерении пригласить Эрдонана в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества, который состоится следующей весной в Ереване. Пашинян, добавил, что саммит пройдет в Ереване, в том числе при поддержке Турции. При этом он затруднился назвать дату саммита, заметив, что она еще не согласована. "Я надеюсь, что в следующем году наша встреча состоится уже в Армении", - добавил Пашинян.

Говоря о двусторонних отношений, глава армянского правительства выразил уверенность, что нормализация отношений между Арменией и Турцией - вопрос времени и требует от от сторон последовательности, активной работать и диалога.

Он также добавил, что не нужно иметь завышенных ожиданий от этого визита.