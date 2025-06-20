Пятница, 20 Июня 2025 19:59

АрмИнфо. После полудня в Ереване и других областях страны были задержаны и доставлены в отделы полиции несколько десятков граждан, придерживающихся оппозиционных взглядов и представляющих различные политические силы и группы. Об этом сообщает пресс-служба Инициативы пяти правозащитников.

"В Ереване и в нескольких областях страны начался террор "правоохранителей", напоминающий канун 24 апреля 1915 года", - отмечается в заявлении инициативы.

Задержания коснулись и членов Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн": были проведены обыски и аресты. В партии обратили внимание, что этот новый этап политических преследований начался параллельно с визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию.

"Независимо от развития событий и масштабов репрессий, мы констатируем: никакие репрессии не могут заставить нас замолчать. Такой подход в конечном итоге приведет к адекватной реакции", - подчеркнули в АРФД.

Как сообщает пресс-служба движения "Священная борьба", незаконным арестам также подверглись сторонники движения.

Меж тем, в полиции заявили, что задержания связаны с поступлением оперативной информации о возможной подготовке действий, направленных на нарушение общественного порядка. "Полиция МВД осуществляет усиленную службу, в рамках которой проводятся профилактические и разъяснительные мероприятия. Мы призываем к соблюдению общественного порядка. Любое противоправное проявление будет встречено жестким противодействием", - написал пресс- секретарь МВД Нарек Саркисян.

Напомним, что ранее, 18 июня правоохранительными органами Армении был также задержан армяно-российский предприниматель Самвел Карапетян. Его задержали после того, как он выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. Накануне ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.