Пятница, 20 Июня 2025 18:14

АрмИнфо. Существует явное расхождение между желаниями властей Армении и теми ожиданиями, которые предъявляют страны, периодически выдвигающие территориальные претензии к нашей стране.

Так, 20 июня на брифинге депутат от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян прокомментировал обстрелы вражеской стороной Неркин Ханда в Сюнике. В этом ключе депутат напомнил, что как Турция, так и Азербайджан неоднократно заявляли о том, что в современном мире действуют не международные нормы, а сила.

"Иными словами, Баку и Анкара считают, что 44-дневная война 2020 года, за которой последовала оккупация армянских территорий и Арцаха, не является нарушением закона, а представляет собой результат превосходства силы азербайджано-турецкого тандема. Если для них так называемая коридорная логика является стратегическим вопросом, вокруг которого они не могут найти решения с Арменией, то никто не может отрицать, что это будет решаться также с использованием силы", - пояснил Абрамян.

Депутат также обратил внимание, что, говоря о Сюнике, следует учитывать, что эскалация и военные действия могут затронуть не только этот регион. По его словам, они могут произойти и вдоль других участков границы, однако цель останется неизменной - добиться уступок от Армении путем давления.

"Поэтому для меня удивительно, когда власти Армении делают такие заявления. Жители страны беспокоятся не о том, какие представления у Армении по этому поводу, а о том, какова оценка военно-политической ситуации человеком, стоящим во главе государства, и какие прогнозы можно сделать на основе этой оценки. Именно этот аспект власти Армении постоянно пытаются обойти", - резюмировал Абрамян.

Напомним, что сегодня пресс-служба Минобороны сообщила, что "подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Неркин Ханд Сюникской области, в результате чего было повреждено жилое здание. Пострадавших нет". В ведомстве призвали азербайджанскую сторону провести расследование факта обстрела жилого дома в Неркин Ханд и выступить с публичными разъяснениями.