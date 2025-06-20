Пятница, 20 Июня 2025 16:40

АрмИнфо. В знаковой демонстрации международной поддержки члены парламента Великобритании Джим Шеннон и лорд Элтон из Ливерпуля выступили с совместным заявлением от имени Всепартийной парламентской группы по международной свободе вероисповедания или убеждений (APPG FoRB), одобрив швейцарскую мирную инициативу по Нагорному Карабаху.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, в заявлении, представляющем взгляды более 110 британских парламентариев, являющихся членами APPG, приветствовались усилия Швейцарии по созданию международного мирного форума, который позволит вести открытый диалог между Азербайджаном и насильственно перемещенным армянским населением Нагорного Карабаха.

Парламентарии Великобритании подчеркнули необходимость обеспечения права на возвращение армян, перемещенных из региона, защиты основных прав человека, включая свободу вероисповедания, как указано в статье 18 Всеобщей декларации прав человека, и сохранения армянского культурного и духовного наследия.

"Восстановление безопасности, достоинства и стабильности для всех общин в Нагорном Карабахе жизненно важно не только по гуманитарным причинам, но и для регионального мира в регионе, который приобретает все большее геополитическое и экономическое значение", - говорится в заявлении.

Швейцарская мирная инициатива была официально принята парламентом Швейцарии в начале этого года. Она поручает Федеральному совету Швейцарии созвать в течение года международный мирный форум, направленный на содействие переговорам - под международным контролем или с участием глобально значимых субъектов - о безопасном и добровольном возвращении исторически проживающего армянского населения в Нагорный Карабах.

Для поддержки реализации этого мандата 26 мая 2025 года в Берне был сформирован межпартийный парламентский комитет в составе 19 швейцарских парламентариев. Этот комитет уполномочен продвигать необходимые международные механизмы для выполнения задач юридически обязательного решения швейцарского парламента. Заявление Великобритании дополняет растущий хор международных голосов, призывающих к прочным и инклюзивным решениям давнего кризиса в Нагорном Карабахе.