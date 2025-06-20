Пятница, 20 Июня 2025 15:12

АрмИнфо. В результате заседанияКомитета министров Совета Европы по правам человека (ЕСПЧ),состоявшегося с 10 по 12 июня 2025 года, Комитет министров завершилокончательным решением надзор за исполнением в общей сложности 7 постановлений против Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба офиса представителя по международно-правовым вопросам, в этом процессе комитет принял вовнимание индивидуальные и общие меры, принятые ПравительствомРеспублики Армения для устранения нарушений, зафиксированных Европейским судом по правам человека (далее - Европейский суд) в отношении этих дел.

В офисе назвали примечательным, что Комитет министров завершилпроизводство по надзору за исполнением постановлений в группе дел"Габриелян против Армении" (заявление № 8088/05). В этой группе делЕвропейский суд, в частности, зафиксировал нарушение права наэффективное осуществление права на допрос свидетеля, давшего противнего показания, гарантированного статьей 6 3 (d) Европейскойконвенции о защите прав человека и основных свобод (далее именуемойКонвенцией).

В другом деле, Тер-Петросян против Армении (жалоба № 36469/08),Европейский суд зафиксировал нарушение Конвенции, в частности, всвязи с отсутствием эффективных внутренних средств правовой защиты отвмешательства в право на свободу мирных собраний. Примечательно, чтоКомитет министров также завершил исполнительное и надзорноепроизводство по делу, охарактеризовав как позитивное развитие общиемеры, инициированные правительством в этом направлении, а также

представленную правительством внутреннюю судебную практикуотносительно применения института компенсации.К закрытым производствам относится также дело Д.С. против Армении (жалоба № 82348/17), в связи с которым в рамках представленного Комитету министров доклада о действиях правительство представило новые правила экстрадиции, установленные Законом РА "О правовой помощи в уголовном судопроизводстве", принятым 24 ноября 2024 года.