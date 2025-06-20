Пятница, 20 Июня 2025 15:08

АрмИнфо. В Армению прибыла парламентская делегация Польши, возглавляемая руководителем Группы дружбы Польша-Армения Сейма Республики Польша Люсиной Печик. Об этом сообщает пресс-служба Национального Собрания РА.

Как отмечает источник, сегодня польская делегация посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберд, где возложила венок к памятнику жертвам Геноцида армян. Запланированы встречи членов делегации с должностными лицами республики.