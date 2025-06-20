Пятница, 20 Июня 2025 15:02

АрмИнфо. Армяно-турецкая "нормализация" идет по факту и под диктовку из Анкары. Такого мнения придерживается российский политолог Сергей Маркедонов.

Российский эксперт напомнил, что ранее спикер армянского парламента и один из ближайших соратников премьер-министра Никола Пашиняна Ален Симонян анонсировал визит главы правительства в Турцию, назвав его историческим, потому что руководитель Армении впервые осуществит визит на подобном уровне.

При этом Маркедонов заметил, что политики не обязаны заниматься исторической наукой и аналитической работой, у них иные фундаментальные цели и задачи. "Иначе Симонян вспомнил бы одну интересную армяно-турецкую аномалию. Две страны не имеют дипломатических отношений и открытых границ. Однако все лидеры Армении (и в бытность ее президентской республикой, и парламентской) побывали в Турции", - напомнил он.

Эксперт в своем телеграмм-канале детально представил хроника визитов четырех армянских лидеров в соседнюю страну, и заметил, что "нормализация" двусторонних отношений началась задолго до Пашиняна.

"В июне 1992 года в интервью известному турецкому изданию Cumhuriyet ("Республика") Тер-Петросян заявил, что хотел бы видеть соседнюю страну дружественным и партнерским государством. Проблема в том, что конфликт вокруг Карабаха, в целом проблемы с Азербайджаном (не только у Армении, кстати, но и у Турции) отодвигали декларативную фазу "нормализации" от практических шагов. Второй, процесс прагматизации армяно-турецких отношений шел рывками, то вверх, то вниз. Для Армении пиком успеха можно считать "футбольную дипломатию" и Цюрихские протоколы-2009. Дальше спад", - напомнил российский политолог.

Далее он добавил, что в 1991-2020 годах на подъеме была, скорее, армянская сторона.

"Сегодня, тюркский тандем поймал за хвост геополитическую "птицу счастья". "Нормализация" идет по факту под диктовку из Анкары. Условия выдвигает только турецкая сторона, Армения отступает. И дело не только и даже не столько в геополитике, существенно корректируется нациестроительство и национально-государственная идентичность. "Нео-нормализация" идет пока что в целом в одну калитку, чтобы кто ни говорил о торгово-экономических выгодах для армян после открытия границ и снятия всяческих барьеров. Здесь, кстати, самое время подумать и о "выгодах" для России, которые, скорее всего, будут заключаться в сжимании ее влияния в Закавказье", - заметил эксперт.

В заключение он он метил, что 6 20 июня 2025 года фанфар и прорывов скорее всего не буде, хотя желающие их найти, найдут! "Анкара не спешит. Ее резон очевиден: мир Еревана и Баку на де-факто азербайджанских условиях, после чего "нормализация", где Турция, понятное дело, не будет демонстрировать чудеса альтруизма! Таким образом, процесс ("нормализации") формально един, а вот его смысловое наполнение в разные периоды сильно отличается. Но это же и есть История!", - резюмировал он.