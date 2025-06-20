Пятница, 20 Июня 2025 14:07

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 20 июня одобрило программу поддержки необеспеченных семей путем выполнения их членами оплачиваемых общественных работ.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра труда и социальных вопросов РА Анна Жамакочян, программа нацелена на оказание содействия семьям, признанных социально необеспеченными.

Согласно проекту, участники программы под управлением государственных структур и местных органов самоопределения смогут принимать участие в неквалифицированных работах при ремонте школ, детских садов, медицинских учреждений, дорог, игровых площадок. Они также получат возможность за оплату осуществлять уход за одинокими пенсионерами. Каждый бенефициар программы сможет участвовать в ней сроком до 12 месяцев, ежедневно получая 3,5 тысяч драм. Средства будут предоставляться из государственного бюджета страны.