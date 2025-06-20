Пятница, 20 Июня 2025 13:16

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Турцию. В международном аэропорту Стамбула премьер-министра встретила заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи.

Как сообщает пресс-служба премьера, Никол Пашинян проведет встречу с представителями местной армянской общины.

Вечером состоится встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.