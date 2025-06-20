Пятница, 20 Июня 2025 12:07

АрмИнфо. Художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян выразил свою поддержку бизнесмену армянского происхождения, главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну, который был задержан в Ереване. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Помимо того, что Самвел Карапетян является благотворителем, он также творческий человек, который верит в силу и роль культуры в сохранении национального облика. В десятках проектов я видел, насколько глубоки его преданность и сострадание", - написал Смбатян.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. Ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.