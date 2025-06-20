Пятница, 20 Июня 2025 11:50

АрмИнфо. В Армении в последнее время резко возрос спрос на получение ID-карт из- за процесса декларирования доходов граждан.

Как передает пресс-служба МВД, Служба миграции и гражданства ведомства взяла на себя обязательство обеспечить процесс выдачи удостоверений личности новыми цифровыми решениями. В этих целях были запущены два устройства для печати удостоверений личности, в результате чего качество печати повысилось, а система была реорганизована.

По состоянию на 17 июня 2025 года в службу поступило 131 104 заявления на получение ID-карт, из которых 120 066 удостоверений личности были напечатаны, а 11 038 идентификационных карт находятся в стадии печати. В очереди ожидают 52 160 граждан, из которых 40 645

- в Ереване.

В 2024 году удостоверения личности получили 161 000 человек. Это в два с половиной раза больше показателя 2023 года. Тем самым, по состоянию на июнь 2025 года показатель практически приближается к объемам обслуживания прошлого года.

"Мы инициировали ряд решений, которые позволят нам еще больше расширить возможности по печати идентификационных карт и обслуживать больший объем наших граждан. На сегодняшний день мы можем обслуживать около 1000 заявлений в день, но это число уже будет удвоено, так как мы приобрели лазерную систему для двух новых печатающих устройств, что позволит быстрее печатать удостоверения личности и увеличит производительность", - отметила министр внутренних дел Арпине Саркисян.

С целью повышения качества услуг, предоставляемых гражданам, в том числе соблюдения установленных законом сроков, Служба миграции и гражданства в настоящее время работает без отдыха. Можно отметить, что проблема задержек с выдачей карт из-за очередей осталась в прошлом.