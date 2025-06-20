Пятница, 20 Июня 2025 11:38

АрмИнфо.В городе Абовян была сформирована команда, направленная на защиту прав арцахцев. Как сообщает пресс-служба Совета по защите прав арцахцев, команда была сформирована в результате встречи с насильственно перемещенными жителями Арцаха в Абовяне, состоявшейся 19 июня.

В ходе встречи Совет представил информацию о процессе своего формирования и деятельности, а также шаги, предпринятые до сегодняшнего дня. Участники обсуждения ознакомились с результатами переговоров с правительством Армении и узнали о предстоящих действиях и планах Совета.

"Наши соотечественники настроены решительно, поддерживают Совет и готовы участвовать в долгосрочной борьбе за совместное продвижение нашей повестки дня", - отметили в пресс-службе.

Как напомнили в Совете, аналогичная команда уже была сформирована в Масисе, а в ближайшие дни члены Совета продолжат свои региональные визиты и обсуждения с различными группами арцахцев. Так, следующая встреча запланирована на 21 июня в 11:00 в "Доме Айордац" Эчмиадзина, расположенном рядом с церковью Святой Гаяне.

Согласно источнику, после завершения этих встреч Совет 23 июня объявит о своих предстоящих действиях.

Напомним, что 29 марта на площади Свободы в Ереване прошел митинг за права арцахцев на коллективное возвращение, достойную и безопасную жизнь на родине, за обеспечение социально-экономических прав в Армении, за усилия по возвращению пленных и защиту культурного наследия Арцаха. В связи с подготовкой к проведению митинга был сформирован специальный Совет, в состав которого вошли представители общественных организаций Арцаха, парламентских сил и отдельные лица. Совет установил палатку на площади Свободы, где периодически проводились встречи с различными общественно-политическими деятелями и политическими силами. Последние переговоры Совета привели к продлению социальной помощи арцахцам лишь на два месяца с условием, что Совет уберет свою палатку с площади. В данный момент есть риск того, что многие арцахцы могут остаться без жилья из-за прекращения соцпомощи.