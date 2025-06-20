Пятница, 20 Июня 2025 10:53

АрмИнфо. 22-й международный кинофестиваль "Золотой абрикос" объявил имена членов жюри международной конкурсной программы.

Как сообщила пресс-служба кинофестиваля, в список членов жюри вошли участник фестивалей в Сан-Себастьяне и Турине, лауреат <Золотого абрикоса>, американский сценарист и режиссёр армянского происхождения Эрик Назарян, соучредительница греческой <Новой волны>, соавтор ранних работ Йоргоса Лантимоса, режиссёр знаменитого фильма <Атенберг>, а также постановщица торжественных церемоний Олимпийских игр в Греции Афина Рахиль Цангари, один из самых ярких авторов современного кино Средней Азии, мастеп жанрового эксперимента и ироничной мрачности казахский режиссёр и сценарист Адильхан Ержанов, одна из ведущих продюсеров румынского кино, лауреат <Золотого медведя> Берлинского кинофестиваля и продюсер фильмов, номинированных на <Оскар> Ада Соломон.

Отметим, что председателем жюри международной конкурсной программы 22-го Ереванского международного кинофестиваля <Золотой абрикос> станет мавританский режиссер Абдеррахман Сисако ( лауреат Каннского кинофестиваля и и французской нацкинопремии Cezar). В этом году "Золотой абрикос" пройдёт в армянской столице с 13 по 20 июля. По традиции зрителю будут представлены фильмы с международных престижных кинофестивалей, ожидается визит именитых кинодеятелей, которые поделятся своим опытом и искусством