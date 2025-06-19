Четверг, 19 Июня 2025 19:14

АрмИнфо.Артак Зейналян 19 июня был избран судьей Конституционного суда. Председатель счетной комиссии Национального собрания Нарек Бабаян сообщил, что в голосовании приняли участие 67 из 107 депутатов. За кандидатуру Зейналяна проголосовало 67 депутатов.

Артак Зейналян является одним из основателей партии <Республика> с 2001 года, экс- министром юстиции.