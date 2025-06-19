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 Четверг, 19 Июня 2025 19:02
Марианна Мкртчян

Захарова: Из Ирана в Армению и Азербайджан сухопутным путем эвакуировано около 550 россиян

Захарова: Из Ирана в Армению и Азербайджан сухопутным путем эвакуировано около 550 россиян

АрмИнфо. Из Ирана в Армению и Азербайджан с 14 июня сухопутным путем эвакуировано около 550 граждан России. Об этом 19 июня в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, указанные граждане были эвакуированы, для дальнейшего вылета из Ереван и Баку в Россию. "Среди эвакуированных – съемочная группа Бондарчука, оркестр Чайковского, сотрудники Фонда Горчакова, нефтяники, туристические группы и т. д.", - сообщила она.

По ее словам, доступными сухопутными пограничными переходами для эвакуации из Ирана сейчас являются азербайджанский КПП "Астра" и армянский "Агарак". При этом она добавила, что при выборе маршрута нужно учитывать логистику, риски, а также время, которое придется потратить в пути, чтобы добраться до ближайшего международного аэропорта.

Захарова также сообщила, что МИД России выразил благодарность тем странам, которые помогают россиянам покинуть Иран в условиях эскалации, в их числе и Армения.

Отметим, что ранее Посольство России в Ереване представило руководство для россиян по части выезда из Ирана через территорию Армении. 

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