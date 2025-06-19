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АрмИнфо. Из Ирана в Армению и Азербайджан с 14 июня сухопутным путем эвакуировано около 550 граждан России. Об этом 19 июня в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, указанные граждане были эвакуированы, для дальнейшего вылета из Ереван и Баку в Россию. "Среди эвакуированных – съемочная группа Бондарчука, оркестр Чайковского, сотрудники Фонда Горчакова, нефтяники, туристические группы и т. д.", - сообщила она.
По ее словам, доступными сухопутными пограничными переходами для эвакуации из Ирана сейчас являются азербайджанский КПП "Астра" и армянский "Агарак". При этом она добавила, что при выборе маршрута нужно учитывать логистику, риски, а также время, которое придется потратить в пути, чтобы добраться до ближайшего международного аэропорта.
Захарова также сообщила, что МИД России выразил благодарность тем странам, которые помогают россиянам покинуть Иран в условиях эскалации, в их числе и Армения.
Отметим, что ранее Посольство России в Ереване представило руководство для россиян по части выезда из Ирана через территорию Армении.
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|Посольство России представило руководство для россиян по части выезда из Ирана через Армению
|Совет ассоциаций адвокатов и юридических обществ Европы в письме к Пашиняну выразил обеспокоенность нарушением прав адвокатов в стране
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|Всеармянский совет дипломатов выступил в защиту бизнесмена и предпринимателя Самвела Карапетяна
|В Грузии изъят груз с наркотиками, переправлявшийся из Армении в Европу
|Минтехпромышленности готовит изменения в Закон об аудиовизуальных медиа для регулирования контента кабельного ТВ
|Генпрокуратура требует конфисковать у бывшего начальника ГУГА 8 объектов недвижимости
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|Арарат Мирзоян: с сожалением приходится констатировать, что ирано-израильское противостояние все более обостряется
|Глава МИД РА: Армения расценивает заявления, прозвучавшие в Москве, как прямое вмешательство в ее внутренние дела
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|Пашинян: очередная моя встреча с родными и близкими пропавших без вести солдат состоится через 2 месяца
|Президент Армении посетил резиденцию посла Великобритании
|Парламент Арцаха не выдвинул кандидата в президенты НКР из-за сложной внутриполитической ситуации
|Пресс-служба Карапетяна выступила с заявлением в связи судебным преследованием бизнесмена
|Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов проводит проверки в 30 кафе "Пицца Ташир", одно заведение закрыто
|СК: Самвел Карапетян публично призвал к захвату власти
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|Пашинян прокомментировал слухи, распространяемые в основном членами его команды о том, что в действиях Самвела Карапетяна видна <рука Кремля>
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|Апелляционный суд Армении оставил без изменения приговор экс-командующему Армией обороны Арцаха
|Ардшинбанк продолжает расширять сеть современных филиалов
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|Пашинян считает ниже своего достоинства комментировать слова Марии Захаровой и Владимира Соловьева
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