Четверг, 19 Июня 2025 17:49

АрмИнфо. Депутат от блока "Армения" Гарник Даниелян сообщил о повреждении неизвестными своего автомобиля.

Как рассказал депутат на своей странице в Фейсбук, злоумышленники разбили стекла и выбили боковые зеркала его автомобиля.

По словам депутата, при первоначальном осмотре не было обнаружено кражи из автомобиля. Даниелян также проинформировал, что в связи с произошедшим он обратился в правоохранительные органы и предоставил соответствующие заявление о преступлении.

"Однако следователи, прибывшие на место происшествия, отметили, что установить личность виновного пока не удалось, так как в районе расположены лишь две видеокамеры, которые не охватывают место стоянки машины", - сообщил политик.

А уже в беседе с журналистами Даниелян подчеркнул, что на территории имеется гораздо больше камер - минимум десять. Он выразил убеждение, что если бы правоохранительные органы действительно стремились найти виновных, то сделали бы это давно.

"Где полиция? Ночью у дома армянского предпринимателя Самвела Карапетяна стояли сотни полицейских, где же они сейчас? Где все эти органы, которые должны обеспечивать безопасность людей днем и ночью?"

- посетовал Даниелян.

По мнению депутата, ситуация переросла в беспредел, за который никто не несет ответственности. "Я не пытаюсь политизировать эту тему, но если виновные не находятся, значит, у меня начинают возникать определенные подозрения", - отметил он.

Даниелян также обратил внимание на то, что подобные инциденты происходят в основном после его публичных выступлений и оценок. "Мы превратились в страну, где безопасность человека зависит от сказанных им слов, в то время как преступники вокруг нас продолжают совершать кражи и повреждения, и никто ничего с этим не делает", - добавил оппозиционер.

Депутат также сообщил, что это не первый случай, когда его автомобиль подвергается повреждениям. По его словам, несколько месяцев назад его предыдущая машина также была повреждена, и даже имелись попытки поджога. Оппозиционер считает, что в этом наблюдается определенная тенденция. Тем не менее, он заявил, что в данный момент не хочет давать предварительных оценок ситуации, однако считает, что все эти инциденты могут быть связаны с его политической деятельностью.

"Уже произошло множество похожих случаев, включая кражи, повреждения и передачи мне различных "месседжей". Но я не оставлю это без внимания, и виновные обязательно должны понести наказание. Если правоохранительные органы не могут их найти, то мы будем вынуждены сами заняться этой работой", - резюмировал Даниелян.