Четверг, 19 Июня 2025 16:37

АрмИнфо. Думаю, что с Турцией нужно говорить и понять друг друга. Подобное мнение журналистам высказал депутат от правящей партии <Гражданский договор> Арман Егоян, комментируя предстоящий визит Никола Пашиняна в Турцию для встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

<Это очень важный визит, особенно в этом <кипящем> регионе и первый двусторонний после обретения независимости>, - сказал депутат.

На вопрос, не предусмотрена ли трехсторонняя встреча, учитывая, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев также отправился в Турцию, Егоян заметил, что, по его сведениям, подобное не запланировано. <При этом нельзя ничего исключать. Но это не означает, что мне что- то известно>, - заметил парламентарий, заметив, что очень часто решения принимаются на месте.

В случае если пройдут трехсторонние переговоры, естественно, как отметил Егоян, в повестке будут вопросы, касающиеся решения проблем между двумя сторонами (Арменией и Азербайджаном), в том числе вопрос подписания мирного договора. В этом ключе он Он выразил мнение, что Турция в состоянии повлиять на Азербайджан с тем, чтобы добавить конструктивности в его позицию.

Напомним, что визит Пашиняна в Турцию на встречу с Эрдоганом запланирован на 20 июня.