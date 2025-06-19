Четверг, 19 Июня 2025 16:24

АрмИнфо. <Мы не потеряли Нагорный Карабах, мы обрели Республику Армения>. С таким утверждением выступил премьер Никол Пашинян 19 июня выступая с трибуны парламента страны.

По словам Пашиняна, многие утверждают, что Армения потеряла Нагорный Карабах.

<Естественно, я много думал об этом вопросе, и мой вывод таков: мы не потеряли Нагорный Карабах, мы обрели Республику Армения>, - сказал он.

По словам Пашиняна, вопрос Нагорного Карабаха долгие годы использовался как поводок, чтобы не допустить формирования Республики Армения.

<Республика Армения формируется, и я более оптимистичен в отношении ее будущего, чем когда-либо>, - отметил он.

Он также коснулся критики о том, что РА не готова и не готовится к противостоянию региональным угрозам, в частности, к возможным последствиям ирано-израильского конфликта.

<Никогда ранее Республика Армения не была столь готова к международным развитиям и региональным возможным проблемам, как сегодня>, - заверил Пашинян. К этому Ереван пришел в результате сбалансированной и взвешенной внешней политике, диалогу с Анкарой и процессу по достижения мира с Баку, заметил он.