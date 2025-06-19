Четверг, 19 Июня 2025 16:00

АрмИнфо. <Мы сегодня независимы, как никогда, суверенны - как никогда, имеем более крепкую государственность - как никогда. С таким заявлением выступил премьер Никол Пашинян 19 июня выступая с трибуны парламента страны.

По словам премьера, очень важно, в конце концов, ответить на вопрос воплотила ли в жизнь правящая политическая команда предвыборный лозунг <Есть будущее, будущее ест>. В ежедневном режиме он задумывается над этим, заверил Пашинян.

<Если есть четко очерченный проект будущего, то есть будущее. Если нет, то нет будущего. И да, мы решили эту проблему. То, что мы представляем как идеологию <реальной Армении>, как раз и есть четко очерченный проект будущего. Наличие этого проекта является гарантом того, что есть будущее>, - сказал он. Ключевыми компонентами этого проекта являются урегулированные отношения с соседями, признание взаимной территориальной целостности и осознание суверенного государства, добавил премьер.