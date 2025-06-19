Четверг, 19 Июня 2025 15:57

АрмИнфо. Делегация во главе с заместителем министра обороны Армения Кареном Брутяном принимает участие в выставке военной авиации Paris Air Show в городе Ла-Бурже. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что визит проходит по приглашению Министерства вооруженных сил Франции. В Минобороны Армении добавили, что выставка стартовала 16 июня и продлится до 22 июня.

Как пишет RFI, в понедельник, 16 июня, в Ле Бурже открылся 55-й Международный авиасалон - крупнейший в истории по числу участников: 2400 компаний из 48 стран представляют свою продукцию на площади более 70 гектаров, а в ежедневных демонстрациях участвуют 150 летательных аппаратов. Ле Бурже традиционно служит витриной достижений мировой авиационно-космической промышленности. Но в 2025 году он отмечен масштабным присутствием оборонных компаний - 45% экспозиции приходится на производителей вооружений, что стало рекордом за всю 115-летнюю историю выставки.